- Haberler
- Futbol Haberleri
- Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
- 24.10.2022 - 19:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.
İlk 11'ler
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Alli, Muleka, Weghorst, N’Koudou