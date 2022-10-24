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    Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.
    • 24.10.2022 - 19:00
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    Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.

    Ligde oynadığı son maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. Ev sahibi Hatayspor ise 7 puanla 18. basamakta yer alıyor.

    İlk 11'ler

    Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur Ergün, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Salih, Souza, Alli, Muleka, Weghorst, N’Koudou


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