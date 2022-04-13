Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 33. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligde 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 33. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak.

Bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmayan bordo-mavililer, bu serisini sürdürmek istiyor.

Futbolseverler ise Trabzonspor - Karagümrük maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS - Karagümrük maçı bilet fiyatları...

Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Karagümrük maçı, 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı bilet fiyatları