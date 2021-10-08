8 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

8 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16:00 Malavi - Fildişi Sahili FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

17:00 Karadağ - Arnavutluk U19 Hazırlık Maçı MNE Sport Youtube

17:00 M.Başakşehir - Kocaelispor Hazırlık Maçı Yayın Yok

18:00 Moldova - Galler UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

18:30 Bosna Hersek - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

18:30 Bulgaristan - Cebelitarık UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

18:30 Litvanya - Malta UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:00 Angola - Gabon FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube

19:00 Kamerun - Mozambik FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

19:00 Belarus - Yunanistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:00 Hırvatistan - Norveç UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:00 İsveç - Karadağ UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:00 Rusya - Kuzey İrlanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:15 İrlanda - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

19:30 Fransa - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2

19:30 Azerbaycan - Finlandiya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası CBC Sport, Bilyoner TV

19:30 Fransa - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

20:00 Estonya - Avusturya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

20:00 İsviçre - Hollanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

21:00 Belçika - Kazakistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

21:00 Macaristan - Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

21:45 Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Eleme TRT 1, CBC Sport

21:45 Almanya - Romanya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus

21:45 Cebelitarık - Karadağ FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Çekya - Galler FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus

21:45 Güney Kıbrıs - Hırvatistan FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 Letonya - Hollanda FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus, S Sport

21:45 Rusya - Slovakya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

21:45 İspanya - Slovakya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV

22:00 Cezayir - Nijer FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

22:00 Cibuti - Burkina Faso FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok

22:00 Mısır - Libya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok