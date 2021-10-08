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- 8 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
8 Ekim 2021 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 09:25
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 16:00 Malavi - Fildişi Sahili FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 17:00 Karadağ - Arnavutluk U19 Hazırlık Maçı MNE Sport Youtube
- 17:00 M.Başakşehir - Kocaelispor Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 18:00 Moldova - Galler UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 18:30 Bosna Hersek - İtalya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 18:30 Bulgaristan - Cebelitarık UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 18:30 Litvanya - Malta UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:00 Angola - Gabon FIFA Dünya Kupası Eleme FIFA Youtube
- 19:00 Kamerun - Mozambik FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 19:00 Belarus - Yunanistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:00 Hırvatistan - Norveç UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:00 İsveç - Karadağ UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:00 Rusya - Kuzey İrlanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:15 İrlanda - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 19:30 Fransa - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2
- 19:30 Azerbaycan - Finlandiya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası CBC Sport, Bilyoner TV
- 19:30 Fransa - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 20:00 Estonya - Avusturya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 20:00 İsviçre - Hollanda UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 21:00 Belçika - Kazakistan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 21:00 Macaristan - Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 21:45 Türkiye - Norveç 2022 Dünya Kupası Eleme TRT 1, CBC Sport
- 21:45 Almanya - Romanya FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport 2, S Sport Plus
- 21:45 Cebelitarık - Karadağ FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 21:45 Çekya - Galler FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus
- 21:45 Güney Kıbrıs - Hırvatistan FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 21:45 Letonya - Hollanda FIFA Dünya Kupası Eleme S Sport Plus, S Sport
- 21:45 Rusya - Slovakya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 21:45 İspanya - Slovakya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Bilyoner TV
- 22:00 Cezayir - Nijer FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 22:00 Cibuti - Burkina Faso FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 22:00 Mısır - Libya FIFA Dünya Kupası Eleme Yayın Yok
- 22:00 Valladolid - Malaga İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV