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- 8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe'yi mağlup etti
8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe'yi mağlup etti
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 18:09
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN SİVASSPOR
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, 5-3 kazandı.
İlk devreyi 4-0 önde bitiren Sivasspor'un gollerini 23'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45. dakikalarda Tyler Boyd kaydetti. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirirken, Göztepe 60. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı 4'e indirdi. 66'da Titi sahne aldı. 90+2'de Diabate 8 gollü maçın perdesini kapattı
GÖZTEPE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ
Alınan bu sonucun ardından Göztepe 39 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sivasspor puanını 40'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.