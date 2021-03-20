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    8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe'yi mağlup etti

    8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe'yi mağlup etti

    Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Sivasspor, Göztepe deplasmanında 5 golle kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 18:09
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    Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

    8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN SİVASSPOR

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, 5-3 kazandı.

    İlk devreyi 4-0 önde bitiren Sivasspor'un gollerini 23'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45. dakikalarda Tyler Boyd kaydetti. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirirken, Göztepe 60. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı 4'e indirdi. 66'da Titi sahne aldı. 90+2'de Diabate 8 gollü maçın perdesini kapattı

    8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe yi mağlup etti #1

    GÖZTEPE ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ

    Alınan bu sonucun ardından Göztepe 39 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sivasspor puanını 40'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı.

    Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

    8 gollü çılgın maçta Sivasspor, Göztepe yi mağlup etti #2

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