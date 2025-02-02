8 gollü müthiş maç! Kasımpaşa, Adana Demirspor'u yendi

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Mustafa Alper Avcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 8 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 5-3'lük skorla konuk takım Kasımpaşa oldu.

İLK YARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Adana Demirspor, 13. dakikada Tolga Kalender ile öne geçti. Kasımpaşa, 16. dakikada Mamadou Fall'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

KASIMPAŞA'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Kasımpaşa, 57. dakikada Nabil Alioui'nin attığı golle bu kez 2-1 öne geçti. Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında ise 70'ten sonra geri dönüşe imza attı.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 73. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı ve durumu 2-2 yaptı.

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın 75. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

İstanbul ekibi, Beşiktaş'tan yeni transferi Can Keleş'in 79. dakikada attığı farkı ikiye çıkardı ve durum 4-2 oldu.

Kasımpaşa, ilk golü atan Fall'ın 82. dakikada attığı golle durumu 5-2'ye getirdi.

Adana Demirspor'da 88. dakikada fileleri havalandıran Abat Aimbetov, maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.

BURAK YILMAZ, İLK MAÇINI KAZANDI

Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor ise yeni hocası Mustafa Alper Avcı'nın ilk maçında puan alamadı.

SON 2 MAÇTA 17 GOL

Kasımpaşa, ligde geçtiğimiz hafta da Hatayspor karşısında 5-4'lük skorla kazanmıştı. İstanbul ekibinin ligdeki son iki maçında toplamda 17 gol atıldı.

KASIMPAŞA, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 28 puana yükseldi. Adana Demirspor, üst üste beşinci yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

ADANA DEMİRSPOR, GALATASARAY DEPLASMANINDA

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.