8 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

18:00 Aus Lustenau - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

18:15 SJK - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

20:00 Pendikspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Final TRT Spor Bein Sports 2

20:30 Uruguay - İsrail FIFA U20 Dünya Kupası Yarı Final Plus FIFA

21:00 Sparta Rotterdam - Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

21:30 Cagliari - Bari İtalya Serie B Play off/Final Bilyoner TV

22:00 Alaves - Eibar İspanya La Liga 2 S Sport S Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Criciuma - Juventude Brezilya Serie B Bilyoner TV