8 KASIM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

11:00 Stallion - Terengganu AFC Kupası Smart Spor 2

12:00 Melbourne City - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Kofu - Zhejiang Professional AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

13:00 Lion City - Jeonbuk AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

13:00 Pohang - Urawa AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:00 Bangkok - Kitchee AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:00 Hanoi - Wuhan Three Towns AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:00 Qabala - Olympiakos UEFA Gençlik Ligi CBC Sport

16:00 Arsenal - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

18:00 Bayern Münih - Galatasaray UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk

20:00 Samsunspor - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:45 Napoli - Union Berlin UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

20:45 Real Sociedad - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Bayern Münih - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Kopenhag - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Exxe

23:00 Arsenal - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 PSV - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

23:00 Real Madrid - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

23:00 Salzburg - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen