8 kişi kalan Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, 3 futbolcusunun kırmızı kart gördüğü Kasımpaşa deplasmanında 2-1'lik yenilgi aldı ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

ensonhaber.com Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekibi mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. 19. dakikada Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Ben Ouannes'in şutuna ceza sahası dışında elle müdahale ederek takımını 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa, 25. dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle öne geçti. Topu yere vuran Stambouli'de atıldı Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 40 ve 45+8. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası takımını 9 kişi bıraktı. Stambouli, ikinci sarı kartını hakem kararı sonrası topu yere vurarak gördü. Adana Demirspor'da gerginlik İlk yarının bu skorla sona ermesinin ardından Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular arasında uzun süreli tartışma yaşandı. Soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi. Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı. Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı. Aytaç Kara farkı ikiye çıkardı Kasımpaşa, 51. dakikada Aytaş Kara'nın attığı penaltı golüyle iki farkı yakaladı. Karşılaşmanın 79. dakikasında Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan'a ceza sahasında yapılan faul sonrası penaltı kazanırken topun başına geçen Yusuf Erdoğan golünü attı ve farkı bire indirdi. Hakem Yasin Kol, son düdüğün ardından VAR'a geldi ve incelemede bulundu, Iron Gomis'e yaptığı faul nedeniyle Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'e kırmızı kart gösterdi. Adana Demir ilk kez kaybetti Ligde bu sezon ilk kez mağlup olan ve 8 puanda kalan Adana Demirspor, bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Puanını 9'a çıkaran Kasımpaşa ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

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