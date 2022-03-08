8 Mart'ta Emenike yeniden akıllara geldi

8 Mart 2015'te oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde elindeki çiçekleri erkek taraftarlara veren Emenike son haliyle de dikkat çekiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü futbol dünyasında da kutlanıyor.

Bu hafta yapılan karşılaşmalarda 4 tane kadın hakem görevlendirilirken akıllara Emmanuel Emenike'nin yıllar önce yaptığı hareket geldi.

8 Mart 2015'te oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce elindeki çiçekleri tribüne götüren Nijeryalı futbolcu, çiçekleri kadınlara değil erkeklere hediye ederek herkesi şaşırtmış ve güldürmüştü.

EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR

Akıllara birçok vukuatıyla gelen Emmanuel Emenike şimdilerde futbolu bıraktı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlara bakılırsa keyfi yerinde olan eski futbolcunun maddi açıdan da oldukça rahat olduğu göze çarpıyor.

Son paylaşımında lüks bir yerde poz veren Nijeryalı, "Kazanmak istiyorsan aslan gibi korkusuz ol." ifadelerini kullandı.