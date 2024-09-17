8 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi Gaziantep FK, Galatasaray, Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya gönderildi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Galatasaray, Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

3 FUTBOLCU TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİ

Bu hafta yapılan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'nin de kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

ALİ ÇAMLI DA PFDK'DA

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)