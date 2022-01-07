Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Trabzon'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed Sarıkaya, Semih, Sadık, Hafez, Ndong, Mallan, Aabid, Mustafa, Chouiar, Adem

