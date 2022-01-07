Euro
15.6564
0.08%
Dolar
13.8406
-0.01%
Altın
796.4600
0.36%
Borsa
2,024.29
0.83%
Bitcoin
588.015
-3.14%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    Trabzon'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

    Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Muhammed Sarıkaya, Semih, Sadık, Hafez, Ndong, Mallan, Aabid, Mustafa, Chouiar, Adem


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir