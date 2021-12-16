Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 11'leri yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte idmanlarda denenen futbolculara göre oluşan muhtemel 11...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Bu sezon zor günler geçiren iki takımında da kader maçı niteliği taşıyan karşılaşmada Beşiktaş, henüz teknik direktörü açıklanmadığı için antrenör Önder Karaveli önderliğinde çalışmalarını sürüyor.

Vitor Pereira'nın da tamam mı devam mı maçı olacak olan derbi karşılaşmasına sarı-lacivertliler soluksuz hazırlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

İki cepheden gelen haberlere göre muhtemel 11'ler de belli oldu.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Serdar Saatçı, Vida, Rosier, Josef, Can, Oğuzhan, Ghezzal, Larin(Güven), Batshuayi

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim Min-Jae, Tisserand, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha