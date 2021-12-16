Euro
17.1299
2.46%
Dolar
15.1215
2.14%
Altın
865.47
2.35%
Borsa
2.187
1.12%
Bitcoin
741.695
3.70%
BTXN Coin
37.00
-7.50%
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 11'leri yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte idmanlarda denenen futbolculara göre oluşan muhtemel 11...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Bu sezon zor günler geçiren iki takımında da kader maçı niteliği taşıyan karşılaşmada Beşiktaş, henüz teknik direktörü açıklanmadığı için antrenör Önder Karaveli önderliğinde çalışmalarını sürüyor.

    Vitor Pereira'nın da tamam mı devam mı maçı olacak olan derbi karşılaşmasına sarı-lacivertliler soluksuz hazırlanıyor.

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    İki cepheden gelen haberlere göre muhtemel 11'ler de belli oldu.

    Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Serdar Saatçı, Vida, Rosier, Josef, Can, Oğuzhan, Ghezzal, Larin(Güven), Batshuayi

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #2

    Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim Min-Jae, Tisserand, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir