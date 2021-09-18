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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 08:45
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    Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlayacak.

    Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

    MUHTEMEL 11’LER

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Salih, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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