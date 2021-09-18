Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.

Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlayacak.

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

MUHTEMEL 11’LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Salih, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi