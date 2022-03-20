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    Fenerbahçe - Konyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 18:47
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    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe’nin stadında saat 19.00'da başladı. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi


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