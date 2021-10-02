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Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 08:58
- Güncelleme : 02.10.2021 - 09:13
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.
Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Vida, Serdar, Rosier, Josef, Oğuzhan, Salih, Güven, Gökhan Töre, Batshuayi
Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode