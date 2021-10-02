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    Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 09:13
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    Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

    Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

    Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Vida, Serdar, Rosier, Josef, Oğuzhan, Salih, Güven, Gökhan Töre, Batshuayi

    Sivasspor: Muammer, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Hakan, Fajr, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

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