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    Hatayspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. hafta kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 16.01.2022 - 17:58
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    Hatayspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Giresunspor mağlubiyetinin ardından çalkantılı bir hafta geçiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırmış ve bir gün sonra Domenec Torrent'i takımın başına getirmişti.

    İspanyol teknik adamla ilk maçına bugün Hatayspor karşısında çıkacak olan sarı-kırmızılıların tek amacı 3 puan almak.

    Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Hakan Ceylan.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben Riberio, Saba Lobjanidze, Kamara, Mame Diouf, Dylan

    Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil


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