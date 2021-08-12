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Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 12:06
- Güncelleme : 12.08.2021 - 15:16
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Ç.Rizespor maçıyla başlıyor.
İLK MAÇ ZORBAY KÜÇÜK'ÜN
Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 Ağustos Pazar
19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar