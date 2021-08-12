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    Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 1'inci haftanın hakemleri

    Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:16
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    Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş-Ç.Rizespor maçıyla başlıyor.

    İLK MAÇ ZORBAY KÜÇÜK'ÜN

    Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

    Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

    Süper Lig de 1 inci haftanın hakemleri #1

    13 Ağustos Cuma

    20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

    14 Ağustos Cumartesi

    19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

    21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

    21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    Süper Lig de 1 inci haftanın hakemleri #2

    15 Ağustos Pazar

    19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

    21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

    Süper Lig de 1 inci haftanın hakemleri #3

    16 Ağustos Pazartesi

    19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

    19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus

    21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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