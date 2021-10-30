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    Konyaspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 20:12
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    50' Valencia sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kontrol etti.

    46' İkinci yarı başladı.

    İlk yarı sonucu: Konyaspor 2-0 Fenerbahçe

    41' Fenerbahçe'de Rossi, Pelkas ve Sangare'nin yerine, Serdar Dursun, Novak ve İrfan Can Kahveci oyunda.

    37' Szalai'nin rakip ceza sahasına doğru gönderdiği uzun top kaleci Sehic'te kaldı.

    31' Serdar Gürler sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Ahmet Çalık kafayı vurdu top üstten auta gitti.

    28' Valencia, topu sol kanattan bindiren Szalai'ye aktarmak istedi fakat pasın şiddeti çok hızlı. Aut.

    25' Zajc sağ çaprazdan ceza sahasına girmek istedi fakat kalabalık savunmaya takıldı.

    19' Gustavo sol kanattan ortaladı, kaleye paralel şekilde giden top sağ taraftan taca çıktı.

    14' Valencia ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye doğru yönelmek istedi, savunmada Abdülkerim topa ayak koydu, taç Fenerbahçe'nin.

    11' Gol... Konyaspor 2-0 Fenerbahçe (Abdülkerim)

    4' Valencia savunma arkasına sarktı fakat kaleci Sehic açıldı ve topu uzaklaştırdı. Bu arada Valencia için ofsayt bayrağı da havada.

    3' Gol... Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Soner Dikmen)

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.

    Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia

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