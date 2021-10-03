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Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 03.10.2021 - 15:50
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Muhammed, Crespo, Gustavo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut