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    Fenerbahçe-Kasımpaşa - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 15:50
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    Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Muhammed, Crespo, Gustavo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

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