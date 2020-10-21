Dolar
7.8505
-0.1957%
Euro
9.3122
0.1333%
Altın
1921.74
0.8162%
Borsa
1213.73
0.2742%
G. Altın
484.277
0.4217%
Bitcoin
96819.17
3.1076%
EXEN Coin
10.90
-5.78%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    Ronaldo'nun yeni saç stili

    Ronaldo'nun yeni saç stili

    Koronavirüs karantinasında bulunan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan evde çalışmalarına devam ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Portekizli yıldızın yeni saç stili oldukça dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 14:34
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 14:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan ve çalışmalarına evde devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeni saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Yeni imajıyla yine büyük yankı uyandıran Ronaldo, bir süre daha ailesiyle birlikte karantinada kalacak.

    Ronaldo nun yeni saç stili #1

    RONALDO'NUN SAÇ STİLLERİ

    Dünyaca ünlü yıldız bugüne kadar denediği saç stilleriyle de dikkat çekiyor. Tecrübeli isim denediği imajlarla birçok saç modasına öncülük etti.

    İşte Ronaldo'nun saç stilleri:

    Ronaldo nun yeni saç stili #2

    Ronaldo nun yeni saç stili #3

    Ronaldo nun yeni saç stili #4

    Ronaldo nun yeni saç stili #5

    Ronaldo nun yeni saç stili #6

    Görüş Bildir