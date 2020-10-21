Ronaldo'nun yeni saç stili

Koronavirüs karantinasında bulunan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan evde çalışmalarına devam ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Portekizli yıldızın yeni saç stili oldukça dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan ve çalışmalarına evde devam eden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeni saç stiliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni imajıyla yine büyük yankı uyandıran Ronaldo, bir süre daha ailesiyle birlikte karantinada kalacak.

RONALDO'NUN SAÇ STİLLERİ

Dünyaca ünlü yıldız bugüne kadar denediği saç stilleriyle de dikkat çekiyor. Tecrübeli isim denediği imajlarla birçok saç modasına öncülük etti.

İşte Ronaldo'nun saç stilleri: