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    Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 17:53
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    Başakşehir-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Başakşehir - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Son olarak ligde Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

    Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

    İLK 11'LER

    Başakşehir:

    Fenerbahçe: Berke, Mert Hakan, Rossi, Mesut, Valencia, Arda, Crespo, Novak, Burak, Fatih

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