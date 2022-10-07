Ülke puanı sıralamasında son durum

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarının Avrupa maçlarının ardından Hırvatistan'ı da geçerek 1 sıra daha yükseldik.

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda Türkiye, Avrupa’daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederken, Başakşehir'in de Rigas'la berabere kalması katsayı anlamında fayda sağladı.

Sivasspor ve Trabzonspor'un ise mağlup olması daha yüksek bir sıralamaya erişmemize şimdilik engel olsa da tüm temsilcilerimizin bir sonraki Avrupa gecesinde olası galibiyetleriyle ilk 15'e girme yarışında önemli bir fırsat elde edebiliriz.

Rusya'nın men edildiği için herhangi bir takımla mücadele edememesi; Ukrayna takımlarının savaş nedeniyle kendilerini futbola verememesi de yine Türkiye için avantaj sağlayacak diğer sebepler arasında.

Devler ligi hayal olacak

Bu sezonu ilk 15’te tamamlayamazsak sonraki yıl için Avrupa Ligi’ne 0 ve Konferans Ligi’ne 3 takımla katılacağız. Bu sebeple bu yarış büyük bir öneme sahip.

İşte sıralama...