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    Beşiktaş'ın anlaştığı Saiss, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Roman Saiss, saat 23.00'te İstanbul'a gelecek.
    • 14.06.2022 - 08:59
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    Beşiktaş'ın anlaştığı Saiss, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

    Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, bugün 23.00'te İstanbul'a gelecek.

    Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak.

    Beşiktaş ın anlaştığı Saiss, İstanbul a geliyor #1

    Bonservis bedeli ödenmeyecek

    Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

    Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

    Beşiktaş ın anlaştığı Saiss, İstanbul a geliyor #2


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