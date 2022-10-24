Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basketbol müzesinin açılışında şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu. Koç,"100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak."dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün basketbol müzesinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili gönderme yaptı.

Basketbolda Fenerbahçe'ye büyük destekler veren Murat Ülker'in "Bu sene güzel şeyler olacak gibi görünüyor" açıklaması üzerine Ali Koç konuştu.

"İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur"

Sarı-lacivertli kulübün, tüm branşlarda iyi şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Ali Koç, "İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor." dedi.

"100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak"

Ayrıca Ali Koç, "Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

"Aziz Yıldırım'a her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim"

Eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Ali Koç, "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım, yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim. Kendisine müteşekkiriz. Fenerbahçe'ye basketbolda önemli katkılar yapan Murat Ülker'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fenerbahçe için emeği geçen herkese, teşekkürlerimi sunuyuorum." dedi.