Petrol
91.33
-0.01%
Euro
18.378
0.26%
Dolar
18.6005
0.10%
Altın
987.78
-0.27%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
364.095
0.45%
BTXN Coin
10.14
3.68%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün basketbol müzesinin açılışında şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu. Koç,"100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak."dedi.
    • 24.10.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 18:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün basketbol müzesinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili gönderme yaptı.

    Basketbolda Fenerbahçe'ye büyük destekler veren Murat Ülker'in "Bu sene güzel şeyler olacak gibi görünüyor" açıklaması üzerine Ali Koç konuştu.

    "İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur"

    Sarı-lacivertli kulübün, tüm branşlarda iyi şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Ali Koç, "İnşallah bu sene güzel bir şeyler olur. Tünelin ucunda ışık olduğunu son iki haftada yaşananlarla görmüş oluyoruz. Ne zaman kafamızı kaldırsak, ne hikmetse, iş başka yerlere gidiyor." dedi.

    Ali Koç tan şampiyonluk açıklaması #1

    "100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak"

    Ayrıca Ali Koç, "Camia olarak 100. yılda en büyük hedefimiz, alabildiğimiz kadar şampiyonluklar almak. İnşallah önce Allah, sonra sporcularımız ve teknik heyetlerin çalışmalarıyla bu hayalimiz gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç tan şampiyonluk açıklaması #2

    "Aziz Yıldırım'a her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim"

    Eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Ali Koç, "Fenerbahçe'nin basketbol vizyonunu baştan aşağıya değiştiren, Fenerbahçe'yi erkeklerde ve kadınlarda en önde kulüp yapan, muhteşem salonumuz için var gücüyle çalışan, Aziz Yıldırım'a, başkanımız Aziz Yıldırım'a şahsım, yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ederim. Kendisine müteşekkiriz. Fenerbahçe'ye basketbolda önemli katkılar yapan Murat Ülker'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca Fenerbahçe için emeği geçen herkese, teşekkürlerimi sunuyuorum." dedi.

    Ali Koç tan şampiyonluk açıklaması #3


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu
    Medya

    Zeka küpünü 7 saniyede çözen çocuk viral oldu

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti
    3. Sayfa

    Bursa'da, elindeki bıçakla 21 aracın lastiğini kesti

    Görüş Bildir