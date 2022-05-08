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    Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele ediyor.
    • 08.05.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:56
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    Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor.

    Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun


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