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Beşiktaş - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele ediyor.
- 08.05.2022 - 18:52
- Güncelleme : 08.05.2022 - 18:56
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun