Hatayspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Hatayspor 1-0 Beşiktaş

47' Beşiktaş akınında Kenan ceza sahası içinde şutunu çekti, savunmadan dönen topa bir kez daha vurdu. Meşin yuvarlak bu kez de üstten auta çıktı.

45' Beşiktaş'ta Teixeira sarı kart gördü.

30' Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topu alan Ghezzal içeri sokuldu ve sol çaprazdan son çizgiye inerken kaleyi denedi, Munir son anda topu kornere tokatladı.

27' Rachid Ghezzal'ın kullandığı frikikte top barajdan döndü.

21' Sağ arka adalesinde bir problem olan Batshuayi yürüyerek kenara geldi, devamında da oyuna girdi. Ancak bir yandan da Kenan Karaman ısınıyor. Batshuayi bir süre kendisini deneyecek.

16' Kendi sahasında kaptığı top sonrası hızlı atağa çıkan Hatayspor'da Lobjanidze uzaklardan şutunu çekti, savunmada Umut'a çarpan top kornere çıktı.

11' Ev sahibi ekibin sağ kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına açılan topa Boudjemaa gelişine sert vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

9' Beşiktaş'ın Ghezzal'le sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkteki Necip'in kafa vuruşunda top ters taraftan auta çıktı.

6' Gol... Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Lobzhanidze)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Tiago, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip Uysal, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi