Fatih Karagümrük - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor.

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56' Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Borini dönerek vurdu ama top yandan auta gitti.

55' Dubois'in pasıyla yay üzerinde topla buluşan Icardi gelişine sert vurdu. Top kaleci Viviano'da kaldı.

52' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Nelsson topu ağlara gönderdi ama VAR kontrolü sonrası Emin Bayram'ın Viviano'ya faul yaptığı tespit edildi.

52' Gol VAR'dan döndü.

51’ Gol… Fatih Karagümrük 0-1 Galatasaray (Nelsson)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray

45' Oliveira'nın ceza sahası dışından vuruşu kalecide kaldı.

45' Caner'in ceza sahasına gönderdiği topa Kouassi kafayı vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.

43' Muslera'nın geride olduğunu gören Borini orta sahadan şansını denedi ama kaleci gole izin vermedi.

39' Sergio Oliveira'nın uzaktan şutu üstten auta gitti.

35' Caner'in savunma arkasına gönderdiği topta Emre dengesini kaybetti. Sonrasında Muslera kalesinden çıkıp topu kontrol etti.

33' Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur kırmızı kart gördü.

26' Soldan Caner Erkin ceza sahasına yine ortaladı. Yine Muslera çıktı ve topu aldı.

25' Mertens ceza sahası dışından uzak köşeye iyi gönderdi ama top az farkla auta gitti.

21' Soldan Caner Erkin kale önündeki Diagne'yi gördü ama Muslera çıktı ve topu aldı.

20' Emre'nin iyi pasında ceza sahası içinde Icardi, Mertens'e harika indirdi. Onun uzaktan vuruşu kalecide kaldı.

17' Sağdan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topu Milot Rashica tamamlamak istedi ama kaleci gole izin vermedi.

14' Sağdan Jimmy'nin ön direğe gönderdiği top Galatasaray hücumuna dönüştü. Sergio Oliveira'nın kale önünde yaptığı vuruş kornere gitti.

13' Caner, soldan ceza sahasına sert orta gönderdi. Jimmy Durmaz'ın yerden vuruşu savunmya çarpıp kornere gitti.

11' Soldan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Emin tamamlamak istedi ama top üstten auta gitti.

7' Icardi Emiliano Viviano'ya baskı yaptı. Topa müdahale etse de kaleci hata yapmadı.

6' Soldan Caner'in ceza sahasına gönderdiği topa Diagne'den önce Muslera dokundu. Diagne ceza sahası içinde hafif bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

4' Jimmy Durmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topa Fabio Borini hareketlendi ama kaleci Muslera çıktı ve topu uzaklaştırdı.

3' Sağ kanatta topu alan Rashica, ceza sahasına gönderdi ama Karagümrük savunması topu karşıladı.

2' Soldan Mertens ceza sahasına girmek istedi ama Karagümrük savunması dikkatli.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karagümrük - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Fatih Karagümrük: Viviano, Braschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Diagne, Borini

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi