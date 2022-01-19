Fenerbahçe - Altay maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Tolga, Eric, Murat, Kazımcan, Thaciano, Ceyhun, Kappel, Pinares, Martin, Rayan