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- Fenerbahçe - Altay maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe - Altay maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 18:52
- Güncelleme : 19.01.2022 - 19:08
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun
Altay: Mateusz, Tolga, Eric, Murat, Kazımcan, Thaciano, Ceyhun, Kappel, Pinares, Martin, Rayan