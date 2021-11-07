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    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 09:08
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    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Berisha

    Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic

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