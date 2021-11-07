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Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 09:08
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Berisha
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic