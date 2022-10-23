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    Galatasaray - Alanyaspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
    • 23.10.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 20:24
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    22’ Gol… Galatasaray 2-0 Alanyaspor (Icardi)

    18' Alanyaspor'da Candeias, Rashica'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

    17' Sacha Boey sağ kanattan içeriye fönderdiği topa Mertens ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ama kaleci gole izin vermedi.

    16' Alanyaspor'da Yusuf Özdemir savunma arkasında kendisini unutturmak istedi ama Nelsson kademede.

    11’ Gol… Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Mertens)

    7' Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunu Sacha Boey ceza sahası dışında kontrol etti. Uzaktan sert şutu kaleci Runar Alex Runarsson çıkardı.

    5' Sağdan Efencan'ın ceza sahasına gönderdiği top kaleci Muslera'da kaldı.

    4' Soldan Kerem'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Mertens tamamladı ama ağlara giden top GOL değeri kazanmadı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.

    Galatasaray Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efecan, Ahmed Hassan


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