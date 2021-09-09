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    Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

    Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

    Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçını, Ali Palabıyık yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 13:49
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    Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında, Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi #1

    Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

    11 Eylül Cumartesi:

    17.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

    17.00 Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

    20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

    20.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

    Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi #2

    12 Eylül Pazar:

    17.00 Rizespor-Hatayspor: Halil Umut Meler

    17.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Halis Özkahya

    20.00 Göztepe-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

    Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi #3

    13 Eylül Pazartesi:

    20.00 Gaziantep-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

    20.00 Alanyaspor-Giresunspor: Zorbay Küçük

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