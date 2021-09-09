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- Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 13:04
- Güncelleme : 09.09.2021 - 13:49
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında, Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
12 Eylül Pazar:
17.00 Rizespor-Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Alanyaspor-Giresunspor: Zorbay Küçük