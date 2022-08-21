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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
    • 21.08.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 20:51
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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş'ın evinde 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne


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