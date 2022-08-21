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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
- 21.08.2022 - 20:48
- Güncelleme : 21.08.2022 - 20:51
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın evinde 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Ahmed Musa, Borini, Levent Mercan, Diagne