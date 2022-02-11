Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 25. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

Bu kapsamda Fenerbahçe, , deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Karadeniz temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 26 puan elde etti.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe - Giresunspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı, 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu zorlu müsabaka, BeIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Kafilede uzun süren sakatlığının ardından kaleci Altay Bayındır yer aldı. Sakatlığı süren İrfan Can Kahveci ile birlikte saha çalışmalarına henüz başlayan Mesut Özil kadroda yer almadı.

Cezalı Crespo'nun yanı sıra sakatlık problemleri süren Novak ve Gustavo kafilede yer alamayacak. Kayserispor maçında ayak bileğine darbe alan Ozan Tufan'ın da kadroda yer almaması dikkat çekti.