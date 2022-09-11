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- Kasımpaşa - Galatasaray - CANLI SKOR
Kasımpaşa - Galatasaray - CANLI SKOR
- 11.09.2022 - 18:42
- Güncelleme : 11.09.2022 - 20:29
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28' Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj ceza sahasına iyi ortaladı. Bersant Celina'nın kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.
24' Galatasaray'da Sacha Boey sağ kanattan içeriye müthiş ortaladı ancak Kerem topu ıska geçti. Arka direkte Oliveira kontrol etmek istedi ama top kaybı geldi.
20’ Gol… Kasımpaşa 1-1 Galatasaray (Gomis)
19' Galatasaray'da sağ kanattan Yunus ceza sahasına girmek istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topa Aanholt vurdu ancak top yandan auta gitti.
16’ Gol… Kasımpaşa 1-0 Galatasaray (Bahoken)
13' Kasımpaşa kritik noktadan serbest vuruş kazandı. Valentin Eysseric'in yaptığı vuruş yandan auta gitti.
9' Sağ kanattan Sacha Boey'in arka direğe doğru gönderdiği topa Gomis'ten önce kaleci Ertuğrul müdahale etti.
7' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Sergio Oliveira içeriye ortaladı. Emin Bayram'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
5' Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, emin Bayram'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
2' Galatasaray gole yaklaştı. Yunus'un sol kanattan arka direğe gönderdiği iyi topa Kerem kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis
Kasımpaşa: Ertuğtul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Ahmet, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Bahoken