Denizlispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, uzun bir aranın ardından resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u yenerek puanını 7 yapıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar