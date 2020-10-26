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    Denizlispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 08:38
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    Denizlispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Milli maç arasının ardından 5. haftayı da bay geçen Beşiktaş, uzun bir aranın ardından resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

    Siyah-beyazlılar, Denizlispor'u yenerek puanını 7 yapıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar

    Denizlispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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