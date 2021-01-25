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    Adem Ljajic aşk acısını atlattı

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı

    Eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutan Adem Ljajic, Göztepe maçında attığı golü bir süredir birlikte olduğu Zubejda Buba Beckovic'e armağan etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 09:54
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

    Rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapatan siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic sevinci yaşanıyor.

    ÖNCE PENÇE, SONRA ÖPÜCÜK

    Sonradan oyuna girerek maçın kilidini açan ve gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Sırp futbolcu, önce kartal pençesi yaptı ardından da ekranlara dönecek öpücük yolladı.

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #1

    ESKİ SEVGİLİSİNİ UNUTTU

    Eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı için bir süredir bunalımda olan 29 yaşındaki oyuncunun, aşk acısını atlattığı öğrenildi.

    Bir süredir Zubejda Buba Beckovic ile birlikte olan Ljajic'in, golü yeni sevgilisine armağan ettiği belirtildi.

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #2

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #3

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #4

    Ljajic'in eski sevgilisi:

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #5

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #6

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