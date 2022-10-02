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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • 02.10.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 09:44
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    Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak.

    Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

    İki takım da galibiyet istiyor

    Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

    Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #2

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Redmond, Weghorst

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Crespo, Mert Hakan, Batshuayi, Valencia


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