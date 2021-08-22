- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 08:54
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Zajc, Mesut, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Mukiaru, Wright