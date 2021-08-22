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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, eski hocası Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 08:54
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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı olarak beIN Sports'ta yayınlanacak.

    Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

    Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Min Jae, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Zajc, Mesut, Samatta

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Ghacha, Fredy, Mukiaru, Wright

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