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Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 09:27
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.
Ligin ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Koray, Coffie, Sefa, Erdoğan, Henrique, Yatabare
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Sosa, Osayi, İrfan, Valencia, Serdar