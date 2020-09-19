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    Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 08:33
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    Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Necip
    Vida
    Welinton
    N'Sakala
    Atiba  
    Dorukhan
    Mensah
    Boyd
    Hasic
    Larin

    Antalyaspor

    Boffin
    Eren Albayrak
    Kudriashov
    Veysel Sarı
    Nazım Sangare
    Hakan Özmert
    Fredy
    Bünyamin Balcı
    Amilton
    Doğukan Sinik
    Jahovic

    Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

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