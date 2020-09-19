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Beşiktaş-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 08:33
Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Necip
Vida
Welinton
N'Sakala
Atiba
Dorukhan
Mensah
Boyd
Hasic
Larin
Antalyaspor
Boffin
Eren Albayrak
Kudriashov
Veysel Sarı
Nazım Sangare
Hakan Özmert
Fredy
Bünyamin Balcı
Amilton
Doğukan Sinik
Jahovic