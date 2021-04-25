Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Yüksek tempolu bol gollü geçen maç yarısı 3-2 sonra erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 15 ve 46. dakikada Valencia, 40. dakikada Szalai kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. dakikada Hajradinovic ve 82. dakikada Hadergjonaj kaydetti.





FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.