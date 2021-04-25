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    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 22:38
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    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Yüksek tempolu bol gollü geçen maç yarısı 3-2 sonra erdi.

    Fenerbahçe'nin gollerini 15 ve 46. dakikada Valencia, 40. dakikada Szalai kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. dakikada Hajradinovic ve 82. dakikada Hadergjonaj kaydetti.

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    Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.

    Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.

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