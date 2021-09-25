Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta Atiba ve Pjanic'in arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildi. Ayrıca Kenan Karaman'ın parmağında kırık tespit edilirken, Montero'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'a 4 oyuncudan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar resmi siteden bir açıklama yayınlandı.

Yapılan açıklamada Atiba ve Pjanic'in arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca Kenan Karaman'ın parmağında kırık tespit edilirken, Montero'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

ATIBA VE PJANIC 10 GÜN YOK

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ve Miralem Pjanic 10 gün sahalardan uzak kalacak. Francis Montero, koronavirüse yakalandığı için Ajax maçında oynayamayacak.

KENAN KARAMAN'IN ELİ KIRILDI

Sol el parmağında kırık olan Kenan Karaman, Ajax deplasmanında mücadele edebilecek.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.” İfadeleri kullanıldı.