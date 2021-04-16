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    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

    Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle Ankaragücü maçının 16. dakikasında kenara alındı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 19:48
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    Beşiktaş'ın Süper Lig'in 35. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta sakatlık yaşandı.

    Siyah-beyazlılarda son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı.

    Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı.

    Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı #1

    BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

    Beşiktaş'ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu.

    Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

    Beşiktaş ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı #2

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