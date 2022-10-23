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    Galatasaray - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
    • 23.10.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 19:57
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    Galatasaray - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.

    Galatasaray Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

    Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efecan, Ahmed Hassan


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