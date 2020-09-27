Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Günlerdir beklenen derbi nihayet geldi çattı...

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'nin ise kadroda olma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de ise dev maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

ARALARINDAKİ SON 5 MAÇ

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Fatih Öztürk

Omar Elabdellaoui

Christian Luyindama

Marcao

Martin Linnes

Taylan Antalyalı

Younes Belhanda

Emre Kılınç

Sofiane Feghouli

Arda Turan

Radamel Falcao

FENERBAHÇE

Altay Bayındır

Gökhan Gönül

Zanka

Lemos

Caner Erkin (Novak)

Ozan Tufan

Luiz Gustavo

Sosa

Thiam

Ferdi Kadıoğlu

Samatta