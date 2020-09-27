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    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 08:44
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    Günlerdir beklenen derbi nihayet geldi çattı...

    Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.

    EKSİKLER

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'nin ise kadroda olma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

    Fenerbahçe'de ise dev maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

    ARALARINDAKİ SON 5 MAÇ

    Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
    Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY

    Fatih Öztürk
    Omar Elabdellaoui
    Christian Luyindama
    Marcao
    Martin Linnes
    Taylan Antalyalı
    Younes Belhanda
    Emre Kılınç
    Sofiane Feghouli
    Arda Turan
    Radamel Falcao

    FENERBAHÇE

    Altay Bayındır
    Gökhan Gönül
    Zanka
    Lemos
    Caner Erkin (Novak)
    Ozan Tufan
    Luiz Gustavo
    Sosa
    Thiam
    Ferdi Kadıoğlu
    Samatta

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

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