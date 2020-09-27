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Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 08:44
Günlerdir beklenen derbi nihayet geldi çattı...
Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayımlayacak.
EKSİKLER
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak. Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'nin ise kadroda olma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'de ise dev maç öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
ARALARINDAKİ SON 5 MAÇ
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Fatih Öztürk
Omar Elabdellaoui
Christian Luyindama
Marcao
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Younes Belhanda
Emre Kılınç
Sofiane Feghouli
Arda Turan
Radamel Falcao
FENERBAHÇE
Altay Bayındır
Gökhan Gönül
Zanka
Lemos
Caner Erkin (Novak)
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Sosa
Thiam
Ferdi Kadıoğlu
Samatta