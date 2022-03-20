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Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 17:56
- Güncelleme : 20.03.2022 - 18:46
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe’nin stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi