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    Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 18:46
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    Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe’nin stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi


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