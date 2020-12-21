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    Gol krallığı yarışında son durum

    Gol krallığı yarışında son durum

    Son olarak Erzurumspor maçında 2 gol atan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, toplam gol sayısını 8'e yükselterek krallık yarışında zirveye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 08:49
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    Süper Lig'in 13. haftası, bu akşam oynanacak Konyaspor-Sivasspor ve Antalyaspor-Kayserispor maçları dışında tamamlandı.

    8 GOLLE ZİRVEDE

    Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yenildiği haftada Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, attığı 2 golle yıldızlaştı.

    Toplam gol sayısını 8'e çıkan tecrübeli forvet, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

    Gol krallığı yarışında son durum #1

    FALCAO SAKATLIĞINA RAĞMEN 5 GOL ATTI

    Aboubakar'ın rakiplerinden Radamel Falcao, sakatlık nedeniyle 5 golde kalırken, uzun süredir sahalardan uzak kalan Samatta'nın ise 2 golü bulunuyor.

    Krallık yarışında son durum:

    Aboubakar - 8 gol
    Adem Büyük - 6 gol
    Davidson - 6 gol
    Remy - 6 gol
    Diagne - 6 gol
    Kravets - 5 gol
    Larin - 5 gol
    Sabo - 5 gol
    Guldbrandsen - 5 gol
    Falcao - 5 gol
    Gol krallığı yarışında son durum #2


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