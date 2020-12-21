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Gol krallığı yarışında son durum
Son olarak Erzurumspor maçında 2 gol atan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, toplam gol sayısını 8'e yükselterek krallık yarışında zirveye yükseldi.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 08:44
- Güncelleme : 21.12.2020 - 08:49
Süper Lig'in 13. haftası, bu akşam oynanacak Konyaspor-Sivasspor ve Antalyaspor-Kayserispor maçları dışında tamamlandı.
8 GOLLE ZİRVEDE
Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yenildiği haftada Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, attığı 2 golle yıldızlaştı.
Toplam gol sayısını 8'e çıkan tecrübeli forvet, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.
FALCAO SAKATLIĞINA RAĞMEN 5 GOL ATTI
Aboubakar'ın rakiplerinden Radamel Falcao, sakatlık nedeniyle 5 golde kalırken, uzun süredir sahalardan uzak kalan Samatta'nın ise 2 golü bulunuyor.
Krallık yarışında son durum:
Aboubakar - 8 gol
Adem Büyük - 6 gol
Davidson - 6 gol
Remy - 6 gol
Diagne - 6 gol
Kravets - 5 gol
Larin - 5 gol
Sabo - 5 gol
Guldbrandsen - 5 gol
Falcao - 5 gol