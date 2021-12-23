Beşiktaş-Göztepe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

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48' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğuzhan'ın yerden ön direğe çıkarttığı top Larin'in arkasına kaldı ve Göztepe savunması bu topu uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-1 Göztepe

42' Ersin Soner'in penaltısını kurtardı.

35' Soner'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Tijanic, topu sağına çekip uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

31' Gol... Beşiktaş 1-1 Göztepe (Larin)

25' Ghezzal'in sağ kanattan ortasında ceza sahasının ön çizgisinde Oğuzhan topu arkaya aşırttı. Arslanagic araya girip topu uzaklaştırdı.

20' Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez yerden sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

16' Sağ kanattan Tijanic'in yerden ceza sahasının sağına doğru gönderdiği topa Halil dokundu. Top yandan auta gitti. Halil için ofsayt bayrağı da havada.

8' Sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Josef topu arkaya aşırtmak istedi ama top auta gitti.

7' Sağ kanatta topla buluşan Kerim, ceza sahasının solundaki Tijanic'e aktardı. Tijanic çalımlarla ceza sahasının solundan sıfıra inmek istedi. Rosier araya girip topu rakibine çarptırdı ve top auta gitti.

3' Gol... Beşiktaş 0-1 Göztepe (Ndiaye)

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor.

Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Beşiktaş-Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye