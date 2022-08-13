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- Galatasaray - Giresunspor - CANLI SKOR
Galatasaray - Giresunspor - CANLI SKOR
- 13.08.2022 - 21:40
- Güncelleme : 13.08.2022 - 22:12
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25' Traore sol kanattan hareketlenen Alper Uludağ'a uzun bir pas gönderdi, son anda araya giren isim yine Sacha Boey.
17' Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına hareketlenen Haris Seferovic'e ara pası göndermek istedi, savunma araya girdi.
8' Giresunspor etkili geldi. Sainz'in sol kanattan taşıdığı topla buluşan Bajic şutunu çekti ancak Muslera başarılı. Pozisyon sonrası karar ofsayt.
1' Maç başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.
Galatasaray'ın stadında yapılan maç saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Galatasaray - Giresunspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic