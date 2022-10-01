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    Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
    • 01.10.2022 - 08:31
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    Kayserispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.
    Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Eksikler

    Kayserispor'da  Ali Karimi ile Attamah bu karşılaşmada yer alamayacak.
    Trabzonspor'da  Visca, Serkan Asan ve Dorukhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavisi bitmeyen Bruno Peres maç kadrosunda yer almıyor.

    Muhtemel 11'ler

    Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Campanharo, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kemen, Bertolacci, Hayrullah, Gökhan, Gavranovic

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez


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